A GNR desmente qualquer "caça à multa" a futebolistas do FC Porto, como defendeu Francisco J. Marques, director de comunicação dos portistas. "Muitas multas, partida da equipa atrasada. O pontapé de saída do clássico foi um truque da Administração Interna", escreveu Marques no Twitter.Ao Record, o Comando Central da GNR de Lisboa considerou que as operações stop decorreram "com total normalidade". "Tanto quanto é do nosso conhecimento, apenas um jogador do FC Porto foi efectivamente multado", garantiu."Foram efectuadas acções de fiscalização aleatória, tão normais como quaisquer outras", garantiu fonte oficial. "Quanto ao número e localização das operações, dentro do horário de fiscalização os agentes podem realizar operações STOP em vários locais", concluiu a mesma fonte.A operação aconteceu junto ao centro de treinos do Olival. A GNR garante que foi realizada apenas por operacionais do Porto, ao contrário do que o director de comunicação do FC Porto alegou.