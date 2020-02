Gelson Martins suspenso preventivamente por empurrar árbitro

Gelson Martins está suspenso preventivamente enquanto durar a investigação ao processo disciplinar de que é alvo por ter empurrado duas vezes o árbitro Mikael Lesage, durante o jogo entre o Monaco e o Nimes, para a liga francesa.A Liga Francesa de Futebol divulgou esta quinta-feira o mapa de castigos onde clarificou a situação do internacional português. "Dada a natureza dos factos, o Comité Disciplinar decide colocar o processo em julgamento e suspende Gelson Martins (AS Monaco) durante o período da investigação", anunciou.Gelson Martins vai ficar sem jogar durante o período da investigação e arrisca um castigo que pode chegar aos oito meses de suspensão.No sábado passado, Gelson viu o vermelho direto na derrota por 3-1 da sua equipa em Nimes, para a Liga francesa, após ter empurrado por duas vezes o árbitro do encontro, em reação à expulsão do seu colega de equipa Bakayoko.