Gelson Martins suspenso por seis meses

O jogador português Gelson Martins, do Mónaco, foi suspenso por seis meses devido aos empurrões que deu ao árbitro da partida entre monegascos e Nimes, há um mês, anunciou hoje a Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP).

"Depois da instrução do processo e da audição do jogador, a comissão [disciplinar da LFP] decidiu sancionar Gelson Martins com uma suspensão de seis meses. Esta decisão tem efeitos a partir de 06 de fevereiro", informou em comunicado a entidade.

O internacional português estava já suspenso preventivamente desde o dia 06 de fevereiro e vai perder o resto da época ao serviço do Mónaco.

No início de fevereiro (dia 01), Gelson Martins viu o vermelho direto na derrota por 3-1 da sua equipa em Nimes, para a 22.ª jornada da Liga francesa, após ter empurrado por duas vezes o árbitro Mikael Lesage, em reação à expulsão do seu colega de equipa Bakayoko.

No dia seguinte, o extremo luso assumiu, através das redes sociais, ter tido uma "atitude irrefletida" e pediu desculpa ao árbitro, aos colegas de equipa e aos adeptos do Mónaco.

O ex-sportinguista Gelson está a cumprir a segunda temporada ao serviço do Mónaco, pelo qual marcou quatro golos em 23 jogos esta época.

Entretanto, o clube do Principado já reagiu através de um comunicado, considerando que Gelson foi castigado com "uma sanção muito pesada". O Mónaco aproveitou a ocasião para, "mais uma vez, condenar o comportamento injustificável do seu atacante", mas lamentou "a duração excessiva da suspensão", destacando que o extremo luso é um jogador "que nunca teve problemas disciplinares em mais de 200 jogos disputados ao mais alto nível" ao longo da carreira.