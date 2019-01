O presidente do Sporting, Frederico Varandas, prestou socorro a um adepto que se sentiu mal na bancada, enquanto o plantel celebrava a conquista da Taça da Liga no relvado do Estádio Municipal de Braga.O presidente do Sporting, médico de profissão, encontrou um adepto do Sporting com problemas cardíacos na bancada, enquanto descia da tribuna para ir até ao relvado. Segundo o site Mais Futebol, o dirigente saltou o gradeamento e dirigiu-se para junto do adepto.Varandas fez manobras de reanimação e só deixou o local quando chegaram os enfermeiros do INEM, segundo o site desportivo.