Frederico Varandas já tomou posse como novo presidente do Sporting

"Respiro Sporting, mas não sou o Sporting", disse o novo presidente no seu discurso inaugural, depois de vencer as eleições mais concorridas da história do clube.

O novo presidente do Sporting, Frederico Varandas, tomou posse como 43.º presidente do Sporting, este domingo, sucedendo a Bruno de Carvalho. "É um privilégio servir o maior clube do mundo", disse o novo presidente do clube de Alvalade no seu discurso de inauguração.



"A minha primeira prioridade é unir o Sporting Clube de Portugal. Ontem [no sábado] começámos a vencer o maior adversário que já tivemos na nossa história: o Sporting fraturado. Hoje é um novo dia e uma nova era de um Sporting unido. Enquanto não formos unidos, não vamos conseguir bater os nossos rivais", afirmou o novo líder dos leões, referindo-se aos meses de convulsões internas que afectaram o Sporting nos últimos meses. "Respiro Sporting, mas não sou o Sporting", disse ainda o novo presidente.



Frederico Varandas prometeu desempenhar as suas funções nos próximos quatro anos com "brio, coragem e competência", classificando como um "privilégio poder servir o melhor clube do mundo".



O novo presidente foi recebido no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, para a sua tomada de posse, depois de vencer as eleições com 42,32% dos votos dos 22 mil sócios que se deslocaram às urnas. Varandas venceu em percentagem de votos, mas o candidato que reuniu o maior valor absoluto de votos foi João Benedito.



Perante centenas de sócios que quiseram assistir à cerimónia e ouvir as suas primeiras palavras, o novo presidente do Sporting foi aplaudido efusivamente e correspondeu com um discurso curto mas emocionado.



Frederico Varandas, de 39 anos, é médico e serviu no Exército português, tendo feito parte da claque Juventude Leonina durante a adolescência.



O novo presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, Rogério Alves, aproveitou a ocasião para deixar ainda algumas palavras sobre o passado recente do Sporting e que levou a este ato eleitoral.



"Não queremos nunca mais vivermos as horas que vivemos no passado. Foi para evitar isso que se fizeram estas eleições e foi através deste ato democrático que os sócios escolheram para dirigir o clube o corajoso e o resiliente, Frederico Varandas", afirmou o advogado.



Varandas integrou a estrutura do Sporting durante a presidência de Godinho Lopes e permaneceu no clube nos mandatos de Bruno Carvalho. Saiu em Maio por não se rever "na faceta autocrática e sectária" de Bruno de Carvalho. Este foi o ato eleitoral do clube com maior afluência de sempre, com 22.510 sócios votantes, 19.159 de forma presencial e 3.351 por correspondência, de um total de 51.009 com direito a voto.