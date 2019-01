Sou eu que estou a precisar de óculos ou... ????"

todo o gosto" em oferecer-lhe um par de óculos quando este vier a Portugal jogar pela seleção. "Para perceber as dioptrias, na segunda imagem vês alguma irregularidade?", acrescenta, mostrando a imagem do tal jogo passado.

Olá @BernardoCSilva, sim, parece que estás a precisar de óculos. Teremos todo o gosto em oferecer-te um par quando vieres cá jogar pela seleção, em junho. Para perceber as dioptrias, na segunda imagem vês alguma irregularidade? pic.twitter.com/oG8hICBU7n — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) January 23, 2019

Olá @FranciscoMarkes , vejo sim também! Felizmente e apesar de ser benfiquista nao vejo só para um dos lados. Mas como eu ontem estava a ver um jogo de futebol em direto e não com um ano de atraso... Mas aceito os óculos! Dioptrias? Se não me engano são 36 ‍?? — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) January 23, 2019

São de facto muitas dioptrias, parabéns Bernardo Silva

. Nós só temos sete, mas todas certificadas por oftalmologistas da FIFA e da UEFA", disse, referindo-se aos títulos internacionais do clube. "Se quiseres vir ajudar a conseguir mais és bem-vindo, já que segundo LFV não voltas a vestir a camisola do Benfica", acrescentou, em referência a uma notícia de que o presidente benfiquista terá dito, num email, que Bernardo Silva não voltaria a jogar pelos encarnados.

São de facto muitas dioptrias, parabéns @BernardoCSilva. Nós só temos sete, mas todas certificadas por oftalmologistas da FIFA e da UEFA. Se quiseres vir ajudar a conseguir mais és bem-vindo, já que segundo LFV não voltas a vestir a camisola do Benfica — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) January 23, 2019

Muitos responderam à sua publicação com algum humor, outros de forma mais aguerrida. As interpretações variavam e havia quem dava razão ao jogador do Manchester City para reclamar e aqueles que se apressavam a criticá-lo por não estar a ser imparcial.Um desses críticos foi o diretor de comunicação do FC Porto , Francisco J. Marques, que respondeu ao jogador com uma publicação própria, também recorrendo ao humor.Sem se referir ao lance que o médio apontou, Francisco J. Marques mostra um lance de um jogo da época passada onde uma linha imaginária mostra um jogador do FC Porto em jogo, numa partida contra o Benfica. Esse lance seria declarado, pela arbitragem, como fora de jogo.O diretor de comunicação do FC Porto diz ainda ao jogador que o clube terá "O jogador não deixou o diretor de comunicação do FC Porto sem resposta, escrevendo no Twitter: "Olá Francisco, vejo sim também", confirmando que achava que devia ter sido validado o golo do jogador na imagem partilhada por J. Marques.Mas depois não se deixou ficar e acrescentou: "Mas como eu ontem estava a ver um jogo de futebol em direto e não com um ano de atraso..."Deixou ainda uma alfinetada ao diretor do clube, lembrando o número de títulos nacionais que o Benfica já tem: "Mas aceito os óculos! Dioptrias? Se não me engano são 36".Francisco J. Marques voltou à carga, escrevendo ainda: "O lance em causa tem suscitado muitas dúvidas, com alguns analistas a referirem que não existe situação de fora de jogo no lance em causa, enquanto outros afirmam que o Benfica foi de facto prejudicado.