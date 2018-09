O director de comunicação do FC Porto respondeu à notícia da SÁBADO sobre a identidade do pirata informático que terá revelado os mails do Benfica.

"Não sei se o Rui Pinto é o hacker ou não. Sei que o FC Porto não pagou e sei que os mails existem e são verdadeiros". Foi assim que Francisco J. Marques, assessor de comunicação do FC Porto, reagiu à notícia da SÁBADO, desta quinta-feira, de que o português Rui Pinto é o principal suspeito de ser o hacker por detrás da divulgação de mails do Benfica.



"As autoridades sabem desde a primeira hora como tive acesso à informação que permitiu, por exemplo, descobrir os corruptos que andavam a violar o sistema judicial", escreveu ainda o director de comunicação do FC Porto numa publicação feita na rede social Twitter.





