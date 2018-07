O Fisco espanhol deu luz verde, esta quinta-feira, ao acordo entre Cristiano Ronaldo e as Finanças espanholas. O futebolista português, actualmente na Juventus, vai pagar cerca de 19 milhões de euros. Caso admita os crimes, evita uma pena de dois anos de prisão, anuncia a EFE, citando fontes judiciais.O jogador terá que declarar-se culpado de quatro delitos fiscais. O jogador era acusado de quatro crimes contra as Finanças Públicas espanholas cometidos entre 2011 e 2014, relativos ao pagamento de impostos dos direitos de imagem. Ronaldo terá incorrido numa fraude de 14.768.897 de euros, com o grande grosso (8,5 milhões de euros) a terem, alegadamente, sido verificados em 2014.A compensação ao estado espanhol seria de apenas 5,7 milhões de euros, mas o desportista terá de pagar ainda uma multa e o dinheiro gasto pelo ministério Público na investigação, explicaram fontes à agência espanhola.