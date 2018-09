FIFA condena Benfica a pagar 3,5 milhões de euros a Bilal

O jogador holandês foi dispensado pelo clube encarnado, mas a FIFA não reconheceu justa causa na rescisão do contrato entre o jogador e o clube.

A FIFA condenou o Benfica a pagar mais de 3 milhões de euros ao jogador Bilal Ould-Chikh. Organismo não reconheceu justa causa na rescisão por parte do Benfica, sabe o Record.



O extremo holandês, com dupla nacionalidade marroquina, esteve no Benfica em 2015/16 e não chegou a disputar nenhum jogo pela equipa principal. As águias rescindiram com o jogador, que se viu envolvido em várias polémicas, e o jogador levou o processo à FIFA.



As águias ainda podem recorrer para o TAD (Tribunal Arbitral do Desporto).