Dois jogos a contar para a Liga das Nações serão os últimos jogos da formação das 'quinas' em 2018. Cristiano Ronaldo volta a ficar de fora dos convocados.

O seleccionador português de futebol, Fernando Santos, anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para os duelos com Itália e Polónia, da Liga das Nações, que serão os últimos jogos da formação das 'quinas' em 2018.



Os convocados são Beto, Cláudio Ramos, Rui Patrício, Cedric Soares, João Cancelo, José Fonte, Luís Neto, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui e Raphael Gerreiro, André Gomes, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, João Mário, Pizzi, Renato Sanches, Rúben Neves e William Carvalho. Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, André Silva e Éder.



Nas escolhas de Fernando Santos, já era certa a ausência do avançado e capitão Cristiano Ronaldo, que só vai regressar à selecção nacional em 2019, por opção do jogador, seleccionador e da própria Federação Portuguesa de Futebol.