O treinador do Manchester United José Mourinho foi acusado pela Associação de Futebol de ter recorrido a linguagem abusiva depois da vitória contra o Newcastle United no início deste mês.Mourinho terá utilizado linguagem abusiva na sua língua natal (português) olhando para a câmara de filmar, depois da sua equipa ter vencido os adversários por 3-2.O organismo que tutela o futebol inglês alega que a linguagem utilizada por José Mourinho foi "abusiva, insultuosa e imprópria", sendo que o português tem até sexta-feira para se defender da acusação.Captado pelas câmaras da Sky Sports, Mourinho cerrou os punhos e disse, aparentemente, por duas vezes, "Chupem, filhos da p…" – a segunda delas já em direcção à objectiva.O Manchester United está actualmente no oitavo lugar da Premier League, com 13 pontos, a sete dos três primeiros classificados Manchester City, Chelsea e Liverpool, que têm 20.De relembrar que o português tem vivido momentos de tensão em Old Trafford, com resultados inconstantes e rumores de que poderia sair do comando do Manchester United ainda durante a presente época.