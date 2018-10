O presidente da Federação Francesa de Futebol disse que um possível regresso de Karim Benzema à selecção principal francesa está definitivamente fora de questão.

"Não tenho nada contra Karim, ele sempre se portou bem na equipa de França. Mas creio que os bleus terminaram para ele, especialmente porque parece estar em pior forma há algum tempo", disse Le Graet numa entrevista publicada pelo diário francês Ouest France.



O avançado do Real Madrid, que integra a lista dos 30 nomeados para a Bola de Ouro, está afastado da equipa da França desde Outubro de 2015, depois de ter visto o seu nome associado a um esquema de extorsão relacionado com um vídeo de cariz sexual envolvendo o companheiro de selecção Mathieu Valbuena.



A relação com o seleccionador dos campeões do mundo, Didier Deschamps, também se deteriorou quando Benzema acusou o técnico de racismo, depois de ter ficado de fora da convocatória para o Euro 2016, realizado em França.



Com 30 anos, o franco-argelino alinhou em 81 encontros da selecção e apontou 27 golos.