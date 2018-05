O FC Porto bateu hoje o seu recorde de pontos na I Liga portuguesa de futebol, ao atingir os 88, após vencer no terreno do Vitória de Guimarães, por 1-0, em partida da 34.ª e última jornada.



Um golo do central espanhol Marcano, num cabeceamento certeiro, aos 69 minutos, permitiu aos 'dragões' materializarem a superioridade evidenciada em Guimarães e ultrapassarem a sua melhor marca anterior, de 2002/03 (86 pontos).

Os novos campeões nacionais igualaram ainda o recorde da competição, estabelecido em 2015/16 pelo Benfica, ao passo que os vimaranenses, com este resultado, mantêm o oitavo posto, com 43 pontos, mas podem ainda ser ultrapassados pelo Boavista, caso os 'axadrezados' vençam hoje na receção ao Belenenses.

O técnico Sérgio Conceição montou um 'onze' com cinco titulares da vitória por 2-1 sobre o Feirense, na ronda anterior - Marcano, Alex Telles, Herrera, Brahimi e Marega -, e seis novidades, que incluiu o regresso de Felipe, após castigo, e a estreia absoluta do guarda-redes Vaná ao serviço do clube.

A fase inicial do jogo cumpriu-se sem lances de relevo, apesar da maior tendência atacante dos 'dragões', mas ficou marcada por uma carga policial sobre algum público da equipa da casa, numa altura em adeptos vitorianos e portistas na confluência das bancadas Nascente e Norte trocavam insultos, por volta dos 10 minutos.

Os vimaranenses, com duas novidades na formação inicial - João Afonso substituiu o castigado Pedro Henrique no eixo da defesa e Rafael Miranda substitui o lesionado Hurtado no 'miolo' -, criaram a primeira ocasião flagrante aos 15 minutos, quando Rafael Martins se isolou pelo corredor central, mas diante de Vaná, atirou ao lado.

Os 'dragões', porém, mantiveram o ascendente no resto da primeira parte, com Marega a obrigar Miguel Silva a uma defesa apertada para canto, aos 23 minutos, e Marcano a rematar por cima, aos 24, quando a baliza estava deserta, na sequência de um lance disputado entre o guardião vitoriano e Gonçalo Paciência no limite da grande área.

Novidade no 'onze' portista, Óliver Torres foi um dos elementos mais interventivos na manobra ofensiva da equipa e também tentou o golo num remate ao lado (25 minutos) e, num outro, rasteiro e cruzado, ainda de fora da área, desviado para canto pela luva direita de Miguel Silva (32).

Apesar de ter surgido nas imediações da área contrária a espaços, o Vitória ainda dispôs de outra situação clara na primeira parte, quando Héldon desmarcou Wakaso, mas o médio, solto no interior da área, rematou fraco para as mãos de Vaná, aos 38 minutos.

Os pupilos de Sérgio Conceição, no entanto, voltaram à carga em cima do intervalo, num remate de Gonçalo Paciência por cima, aos 44 minutos, e, no arranque da segunda parte, 'empurraram' os vitorianos para a sua área, ameaçando a baliza num remate forte de Maxi Pereira, aos 52), e num cabeceamento de Herrera ao lado, aos 55.

Os vitorianos libertaram-se da pressão adversária e até subiram no terreno, mas foi precisamente numa fase de maior equilíbrio que os 'dragões' se colocaram em vantagem, de bola parada: Alex Telles bateu o livre na esquerda e Marcano respondeu com um cabeceamento ao ângulo superior direito, aos 69 minutos.

O FC Porto limitou-se praticamente a controlar a vantagem até ao apito final, com os vimaranenses incapazes de ameaçarem a igualdade, e o guarda-redes Fabiano, que não jogava pelos 'dragões' desde 21 de abril de 2015, na derrota por 6-1 contra o Bayern, em Munique, ainda teve tempo de jogar 10 minutos nesta época.

A festa dos campeões nacionais arranca dentro de momentos na Avenida dos Aliados, no Porto.