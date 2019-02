Os dragões receberam os minhotos na primeira-volta da Taça de Portugal e venceram o jogo por três bolas a zero.

O FC Porto venceu o Sporting de Braga por três golos a zero na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Telles, Soares e Brahimi marcaram.



No sábado o FC Porto vai jogar contra o Benfica naquele que pode ser um jogo decisivo para o campeonato naciona, e, no dia 6 de março, recebe os italianos do Roma, a contar para a Champions.