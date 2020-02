FC Porto vence Académico de Viseu e garante lugar na final da Taça de Portugal

Antonio franciscaHá 17 minutos

POIS ERA FCP - FAMALICÃO, MAS A ARBITRAGEM.1- NA FOSSA OU SALÃO DE FESTAS, GABRIEL ERA EXPULSO E NÃO FAZIA O 3-2. 2 - EM FAMALICÃO O VAR NÃO VIU A JOGADA DO GOLO DO BENFAS HOUVE FALTA. 3 - DEPOIS FALTOU A EXPULSÃO DE TAARABAT E CERVI. BEM TAMBÉM NINGUÉM DO FAMA PROTESTOU, TÊM MEDO, A COMUNICAÇÃO SOCIAL É COMPOSTO POR CARTILHEIROS E TB TÊM MEDO, SE FOSSE COM O FCP O FAMALICÃO PINTAVA O.... PODEM OS BENFAS GANHAR MAIS UM TITULO FORJADO, VERGONHA