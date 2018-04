Com nove pontos para disputar por parte da equipa, nas três jornadas que lhe faltam, os portistas precisam apenas de somar quatro pontos.

O FC Porto tenta aproveitar hoje na visita ao Marítimo a derrota do Benfica, e colocar-se a cinco pontos de diferença, o que o deixaria em posição privilegiada para conquistar um título que lhe escapa desde 2013.



Os 'dragões' viram o Benfica ter a hegemonia do futebol português nas últimas quatro épocas, e -- se vencerem nos Barreiros, onde não triunfam desde 2012 -, ficarão a apenas um ponto do título de campeões.



O inesperado desaire do Benfica, com uma fraca exibição em casa com o Tondela (derrota por 3-2), pode ter dado ânimo ao FC Porto para começar desde já a resolver a questão.



Com nove pontos para disputar por parte da equipa, nas três jornadas que lhe faltam, os portistas precisam apenas de somar quatro pontos.



Uma vitória na Madeira do FC Porto, em jogo que terá início às 18:00, deixará a equipa com mais cinco pontos do que Benfica e Sporting, que venceu no sábado em Portimão (2-1), e que, ao que tudo indica, deverá discutir com o rival 'encarnado' o segundo lugar.



Embora matematicamente leões e águias não estejam afastados do título, o cenário é cada vez mais improvável, e são maiores as probabilidades de Benfica e Sporting virem a disputar no dérbi de Alvalade, o segundo posto e a vaga para a Liga dos Campeões.



Do lado do Marítimo, a equipa treinada por Daniel Ramos, tem luta cerrada pelo quinto lugar, com os mesmos 44 pontos do Rio Ave, que recebe o Desportivo de Chaves (16:00), a três pontos e também ainda com aspirações em relação à quinta posição.



A 32.ª ronda e antepenúltima da I Liga terá ainda os encontros entre Boavista e Paços de Ferreira (16:00), no Estádio do Bessa, e entre Belenenses e Sporting de Braga (20:15), no Estádio do Restelo.