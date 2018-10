O FC Porto deslocou-se esta sexta-feira ao Monte da Forca para defrontar o Vila Real, equipa que joga actualmente nos Distritais. Os dragões venceram o Vila Real sem dificuldade, com Adrián Lopes a apontar quatro golos, no triunfo por 6-0.



Sérgio Conceição mexeu em todos os sectores na estreia na Taça de Portugal, decidindo alinhar com Adrián Lopes à frente. O jogador marcou quatro golos, com André Pereira e Soares a marcarem os outros dois golos.