FC Porto explica a lesão de Alex Telles

O defensor brasileiro ficou limitado a tratamento, não sendo ainda conhecido o tempo de paragem.



Outra das novidades no boletim clínico do FC Porto é Marius, que sofreu uma microrrotura no adutor da coxa direita no triunfo do FC Porto B sobre o Mafra (3-0).



Bruno Costa fez treino condicionado e Aboubakar voltou a realizar treino integrado condicionado, prosseguindo com a sua recuperação rumo ao pleno.

Alex Telles foi reavaliado pelo departamento médico dos dragões, este domingo, no regresso ao trabalho, após a vitória em Braga, por 3-2, na tarde de sábado.O lateral-esquerdo lesionou-se na conversão do penálti que deu a igualdade aos azuis e brancos e, na primeira sessão de treinos com vista ao regresso ao reduto dos arsenalista, viu ser-lhe diagnosticada uma bursite na anca direita, que mais não é do que uma inflamação das bolsas que estão situadas entre o osso e o tendão e que servem como "amortecedores" para reduzir o atrito.