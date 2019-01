Brahimi, Éder Militão e Soares fizeram os três golos da partida no Estádio do Dragão.

O FC Porto e Belenenses mediram forças esta quarta-feira no Estádio do Dragão, na partida da 19.ª jornada da Liga NOS, mas o vencedor foi o primeiro. O Porto bateu o Belenenses por 3-0.



Brahimi e Éder Militão marcaram os dois golos logo na primeira parte, ao minuto 5' e 29', respetivamente. Seguiu-se Soares, na segunda parte, após um cruzamento de Óliver à entrada da pequena área.



Gonçalo Silva, dos Belenenses, recebeu um cartão vermelho aos 88', após uma falta sobre Fernando Andrade, à entrada da área. O árbitro Luís Godinho ainda deu primeiro o cartão amarelo, mas ao rever as imagens mudou de decisão.