Fábio Veríssimo é o árbitro do Benfica-FC Porto

Fábio Veríssimo foi o árbitro nomeado este domingo para o Benfica-FC Porto desta tarde, jogo da 7.ª jornada da Liga NOS (17H30). Paulo Soares e Nuno Pereira serão os auxiliares do juiz de Leiria, de 35 anos, ao passo que Jorge Sousa estará no videoárbitro, ajudado por Nuno Manso.Às 20 horas, será a vez de Hugo Miguel arbitrar o Portimonense-Sporting, com Ricardo Santos e Bruno Trindade como árbitros auxiliares. O VAR será Luís Ferreira.