Fábio Coentrão afinal não vai jogar pelo FC Porto

Fábio Coentrão não vai ser reforço do FC Porto esta temporada. A aquisição do lateral-esquerdo, de 31 anos, que tinha sido indicado como potencial alvo de mercado , caiu por terra. Os responsáveis azuis e brancos decidiram não avançar para a concretização do negócio com o defesa, que se encontra livre após a saída do Rio Ave.Recorde-se que, durante o dia, o Colectivo Ultras 95, uma das claques do FC Porto, manifestou-se contra a possível contratação de Fábio Coentrão.Num comunicado divulgado na página oficial no Facebook, a claque começa por sublinhar que não se intromete "nas contratações do clube nem na sua gestão de plantel", mas que se vê "forçada" agora a dar a sua opinião.