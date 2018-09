Espanha queria organizar o Mundial 2030 com Marrocos e Portugal, mas país africano avançou sozinho. Agora, Espanha quer dividir o Euro 2028 com Portugal.

Uma grande competição europeia pode voltar à União Ibérica. Esta quarta-feira Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Pedro Sánchez, presidente do Governo espanhol e Gianni Infantino, presidente da FIFA, reuniram na manhã desta quarta-feira no Palácio da Moncloa. Os três terão discutido uma possível campanha para que Espanha volte a receber um grande evento de futebol internacional. A última vez que Espanha organizou um Europeu ou um Mundial foi em 1982, quando a selecção italiana se tornou campeã do mundo. Nos últimos anos, a Espanha sagrou-se campeã europeia em 2008 e 2012 e campeã do mundo em 2010.



Segundo o jornal espanhol Marca, país estará a tentar organizar o Campeonato da Europa de 2028 ou o Campeonato do Mundo de 2030, sendo o primeiro o principal objectivo para as instituições espanholas. Se acabarem por tentar o Campeonato do Mundo, os espanhóis querem apresentar uma candidatura conjunta com Portugal e Marrocos.



Estes planos de uma candidatura tripartida terão saído gorados por Marrocos ter anunciado que se vai candidatar a solo a receber a competição. Mas mesmo assim, os espanhóis contam com o apoio ed Portugal, mesmo que seja apenas no Campeonato Europeu.



Portugal e Espanha já apresentaram uma proposta conjunta para organizarem um campeonato europeus juntos, mas a Rússia acabou por ganhar a corrida, tendo organizado o Mundial de 2018.



Espanha vai integrar a organização do Euro 2020 que vai acontecer em várias cidades europeias, incluindo Bilbao.



Nos próximos anos, o Qatar vai organizar o Mundial 2022 enquanto que o Campeonato do Mundo de 2026 será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.