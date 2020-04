Equipas profissionais italianas podem retomar treinos a 18 de maio

O primeiro ministro italiano Giuseppe Conte deu, este domingo, o aval para o regresso das equipas italianas aos treinos, a acontecer já no próximo dia 4, com o objetivo de concluir a Serie A.

De acordo com as declarações citadas pela imprensa italiana, o primeiro ministro avançou que o país irá dar início à fase 2 do confinamento social, mas revelou que, a partir do dia 18, as equipas de futebol poderão começar a treinar em grupos mais alargados, com uma previsão de retomar a competição no dia 2 de junho.



