Ainda a disputarem os seus respetivos campeonatos, os grandes clubes europeus já estão a preparar a próxima temporada e à procura de novos jogadores.Entre os mais cobiçados estão dois portugueses: Raphaël Guerreiro, atualmente a jogar no Borussia Dortmund e avaliado em cerca de 20 milhões de euros, e Anthony Lopes, a jogar no Lyon, em França, avaliado em 25 milhões.Confira no Record a lista inteira dos 30 jogadores que prometem aquecer o mercado em breve.