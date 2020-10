Eleições do Benfica marcadas para 30 de outubro

A mesa da assembleia-geral do Benfica marcou as eleições para definir o presidente e orgãos sociais dos próximos quatro anos para 30 de outubro, uma sexta-feira."A mesma comunica que na próxima semana procederá à convocatória da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral onde serão dadas todas as informações sobre este ato", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial das águias.Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva, Francisco Benitez e Bruno Costa Carvalho são os assumidos candidatos à presidência do Benfica.