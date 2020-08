A poucos dias de ir de férias com a família, para o Algarve, Edgar Pacheco, de 43 anos, esteve duas horas à conversa com ano jardim em frente a sua casa, nos arredores de Lisboa. Tempo para recordar muitas histórias, desde a guerra em Angola, onde nasceu, à chegada ao Benfica, com 12 anos, acompanhado por um dos seus 13 irmãos. Licenciado em Gestão de Organizações Desportivas, agora trabalha para o Estado. Mas ainda espera regressar ao futebol.

Tem andado desaparecido do futebol. O que é que faz atualmente?

Quando acabei a carreira, em 2009, entrei na faculdade com o objetivo de tirar uma licenciatura. O futebol acabou e queria ter uma base para o futuro, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Licenciei-me em Gestão de Organizações Desportivas, na Universidade Lusíada, e fui trabalhar para Angola, para o Benfica de Luanda. Acabou por não correr muito bem, devido à crise, voltei para Lisboa e agora trabalho numa empresa do estado, a eSPap, na área financeira.



Acabou por se afastar do futebol.

Quando acabei a licenciatura fui para Luanda para continuar ligado ao futebol. Correu bem no início, mas a crise financeira que se instalou complicou as coisas. Voltei para Portugal para tentar trabalhar na minha área e ainda bati a algumas portas, mas o futebol fugiu de mim. Continuo atento ao futebol, a seguir o Benfica, principalmente, e os principais campeonatos europeus. Naquela altura as portas fecharam-se e fiquei desiludido. O que era para mim um plano B passou a ser o plano A.



Ainda tem essa vontade de trabalhar no futebol?

Sim, claro, porque estudei para ajudar o futebol. Nunca é tarde! Ainda sou jovem e se surgir uma boa oportunidade, um bom projeto, terei todo o gosto.



Nasceu em Angola?

Sim, no Kwanza Sul, em Calulo. As pessoas conhecem mais aquela zona por Libolo, tem lá uma grande equipa, o Recreativo. Foi complicado crescer lá porque com a guerra a vida tornou-se muito complicada. A casa dos meus pais foi queimada e eles tiveram de começar do zero. O meu pai tinha uma padaria e a minha mãe era doméstica, tinham tudo organizado e podiam desfrutar da vida. Até costumavam ir de férias para a Europa. Depois dessa situação fomos para Luanda. Vivi lá até ir para o Benfica, quando tinha 12 anos.



Os seus pais vieram consigo para Portugal?

Eu vim sozinho, mas tinha estado cá de férias com os meus pais e com um dos meus irmãos. Tenho 13, mas do meu pai e da minha mãe somos oito!



E como é que foi parar ao Benfica?

Fui com o meu irmão fazer um teste. Lembro-me de que o Gil Gomes estava connosco. Cresceu com os meus irmãos em Luanda e jogou com um deles no 1º de Agosto. Fui treinar ao campo nº 2, aquele que tinha pista de atletismo. Felizmente, o míster Bastos Lopes e o professor Rui Oliveira gostaram de mim e comecei aí a minha aventura no futebol.



Saiu do Benfica muito cedo (21 anos) e foi para o Real Madrid.

O míster Graeme Souness queria que eu jogasse, mas fui afastado da equipa por gente de cima. O presidente era o Vale e Azevedo e o clube estava numa fase muito má. A partir de 1993 foram anos muito complicados. Havia ordenados em atraso, o clube era desorganizado… Com Manuel Damásio era diferente! Vale e Azevedo prometia coisas e fazia-nos felizes, mas era tudo mentira. O tempo deu-nos razão... Havia jogadores que chegavam e ganhavam milhares e quem estava lá não recebia. Eram negócios muito mal feitos e ainda bem que o Benfica foi resgatado. Aquela direção quase rebentou com o clube, era uma fase terrível.