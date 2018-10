Nas últimas 24 horas Ronaldo viu a sua imagem ser excluída da produtora de videojogos EA Sports e da marca de carros Jeep, a patrocinadora da Juventus, após ter estalado a polémica da uma alegada violação a jovem americana.





da página principal do site do videojogo FIFA 19, do qual o internacional português é a imagem de capa, em conjunto com Neymar.



Na sexta-feira, a empresa disse estar a acompanhar o escândalo com atenção: "Estamos a monitorizar a situação, pois esperamos que os atletas que patrocinamos e embaixadores se comportem de uma forma condizente com os valores da EA".



O site voltou, este sábado a ter a imagem do craque a representar o videojogo, exatamente no mesmo sítio de onde tinha sido retirada.



A EA Sports voltou atrás na decisão de excluir Ronaldo

Também a Nike, principal patrocinadora do capitão da seleção portuguesa de futebol, já comentou as acusações, afirmando estar "profundamente preocupada" com o caso.