Dragões vão enfrentar um Boavistão ou um Boavistinha?

Supertaça. Esta é a única prova onde o Boavista se pode orgulhar de levar a melhor sobre o FC Porto, apesar de os vizinhos da zona mais a nascente da cidade Invicta serem os maiores dominadores da prova no futebol português. Com efeito, o FC Porto já ganhou a Supertaça por 21 vezes (e ainda perdeu nove finais), muito à frente dos seus rivais, com o Benfica a surgir em segundo, com oito troféus (e 12 finais perdidas), tantos como o Sporting (que ganhou oito e apenas perdeu mais duas finais). Só mais duas equipas, além dos três grandes, ganharam a supertaça (Vit. Guimarães, por uma vez, e o Boavista, por três).





A questão é que os axadrezados ganharam essas três vezes sempre à custa dos vizinhos do FC Porto. Primeiro em 1979 (2-1), depois em 1993 (com o Boavista a somar uma vitória por 2-1 e depois um empate a dois), e finalmente em 1997 (triunfo por 2-0 no Bessa e derrota por 1-0 nas Antas). A única vez que os dragões conseguiram arrebatar o troféu aos rivais da Invicta foi em 2001 (1-0 num jogo único).Depois da Supertaça, há outra prova onde os boavisteiros não saem a perder com os dragões: o Campeonato do Porto de Juniores, em que ambos têm 10 títulos de campeões. De resto, a diferença entre os dois rivais é gigante, desde logo nos campeonatos nacionais (29 para os dragões, um para as panteras), nas Taças de Portugal (17-5) ou mesmo nos Campeonatos Regionais do Porto (30-2).Apesar de ser uma espécie de parente pobre da Invicta, nem por isso o Boavista deixou de causar grandes dissabores ao vizinho mais abonado. Em especial nas décadas de 70, 80 e 90 e depois no início do século XX, numa altura em que a equipa dos axadrezados recebeu várias vezes o apelido de Boavistão – e foi orientada por treinadores como José Maria Pedroto, Manuel José ou Jaime Pacheco, o líder da equipa que conseguiu o único título de campeão, em 2001. Antes disso, o Boavista esteve várias vezes no top 5 da Liga: ficou no 2º lugar uma vez e quatro vezes em 4º na década de 70; na de 80 foi uma vez 3º, duas 4º e três 5º; na de 90 foi uma vez 2º, uma 3º e cinco 4º classificado; e no início dos anos 2000, foi campeão em 2001 e ficou ainda uma vez em 2º e outra em 5º, até que em 2008 o clube foi despromovido à II Liga na sequência do processo Apito Final. Mas nesses primeiros oito anos do século XXI, os dragões sofreram bastante no estádio do Bessa, somando quatro derrotas, dois empates e apenas duas vitórias.

O Boavista passou depois seis anos no Inferno das divisões secundárias, até que acabou reintegrado na I Divisão em 2014. Desde esse regresso, o Boavista tem sido um Boavistinha, como mostram as classificações: 13º em 2014/15; 14º em 2015/16; 9º em 2016/17; 8º em 2017/18 e 2018/19 e 12º em 2019/20.

Depois do regresso do Boavista à I Liga, os dérbis da Invicta têm estado completamente inclinados para o lado dos dragões: em 13 jogos, um empate e 12 vitórias do FC Porto (12 vitórias consecutivas, pois o empate aconteceu logo no reencontro, um jogo que terminou 0-0, no estádio do Dragão, num dia de muita chuva e com Maicon a ser expulso logo aos 25 minutos, depois de um carrinho arriscado na linha lateral, o que deixou Julen Lopetegui furioso com o árbitro).

Se formos ver só os jogos do estádio do Bessa, desde 2014, o FC Porto leva sete vitórias consecutivas, seis para o campeonato e uma para a Taça de Portugal, com 14 golos marcados e zero sofridos (a goleada de 5-0 na Taça, em 2015/16, contribuiu muito para esses números).

Mas o Boavista desta época, por força do dinheiro investido pelo luxemburguês Gérard Lopez, dono dos franceses do Lille e que agora entrou na SAD dos axadrezados, tem mais ambições do que ficar apenas no meio da tabela. O Boavista quase duplicou o orçamento para a nova época (passou de 5 para 9 milhões), e adquiriu figuras como Javí Garcia (que tinha passado pelo Benfica e foi campeão em quatro países diferentes), assim como Adil Rami, campeão do mundo pela França, ou Reggie Cannon (11 vezes internacional pelos EUA), Angel Gomes (que se estreou com 16 anos pelo Manchester United e venceu o Mundial de sub-17 por Inglaterra) e ainda Alberth Elis (41 jogos pelas Honduras) e Sebastián Pérez (internacional pela Colômbia). A estes há que juntar ainda o já experiente defesa-central Chidozie, que está emprestado pelo FC Porto, e por isso não pode jogar este sábado.

Se o Boavista-FC Porto é o jogo grande da segunda jornada do campeonato, há ainda outras partidas que merecem atenção especial, desde logo o Benfica-Moreirense. Este jogo vai permitir aquilatar que Benfica é este, se é aquele que começou o campeonato a arrasar (5-1 no terreno do Famalicão), como tinha prometido o treinador Jorge Jesus no dia da apresentação; ou se, pelo contrário, vai ser uma equipa de sombras e nevoeiros como a que fez uma má segunda parte na Grécia e perdeu 2-1 com o PAOK Salónica, sendo afastada dos milhões da Liga dos Campeões. E logo numa época em que as águias fizeram um grande investimento, passando de um orçamento de 95 milhões de euros em 2019/20 para 135 milhões agora, e apostando em muitas contratações sonantes, num total de 82 milhões, que valeram a vinda de Everton Cebolinha, Vertonghen, Pedrinho, Waldscmidt, Helton Leite e Darwin Nuñez – o uruguaio custou 24 milhões e tornou-se a contratação mais cara de sempre em Portugal.

Esta segunda jornada vai marcar ainda a estreia do Sporting no campeonato, depois do adiamento da partida entre os leões e o Gil Vicente devido aos muitos jogadores infetados por Covid-19. O Sporting, que tem o plantel numa bolha para parar o ciclo de transmissões, esteve em estágio no Algarve até à véspera do jogo com o Aberdeen, das pré-eliminatórias da Liga Europa, na passada quinta-feira (vitória por 1-0), e ficou depois isolado num hotel, sem treinar em Alcochete (onde residem alguns dos infetados), mas antes em Alvalade, até seguir viagem para Paços de Ferreira, onde este domingo, dia 27, faz a primeira partida para o campeonato. Resta saber se alguns dos infetados, entre eles as novas aquisições Pote e Nuno Santos, vão recuperar a tempo para essa partida na Capital do Móvel.