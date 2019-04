O Feirense viu um golo anulado pelo árbitro João Pinheiro aos 20 minutos. Vítor Bruno estava em alegado fora de jogo.

Começou a perder, mas rapidamente mudou o jogo: o Benfica venceu o Feirense no estádio Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, por 4-1.



Logo aos 10 minutos, um cruzamento de Edson Farias fez Fábio Sturgeon cabecear para o primeiro da partida. O Benfica perdia por uma bola a zero. O Feirense ainda marcou o segundo, com Vítor Bruno aos 20', mas o árbitro João Pinheiro consultou o VAR e marcou fora de jogo ao futebolista, anulando o golo.



O Benfica respondeu com um golo de Pizzi aos 40 minutos, seguido de André Almeida pouco depois. O terceiro foi feito por Seferovic, fora da área, com um chapéu. O Benfica ampliou o resultado para 4-1 no final do jogo, com Seferovic a bisar.



Os dois clubes defrontaram hoje em jogo da 28.ª jornada do campeonato. O Benfica estava obrigado a ganhar de forma a continuar na liderança da Liga, em igualdade pontual com o FC Porto.