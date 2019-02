Famalicão. A cidade é-nos desconhecida, o clube nem por sombras. Assim de repente, a memória televisiva leva-me rapidamente ao formidável 1-0 nas Antas (golo do suplente Vieira ao futuro campeão FC Porto), o inglorioso 4-3 em Alvalade (a primeira vitória de Bobby Robson no Sporting) e o escandaloso 8-0 na Luz (com dois autogolos de Celestino).

Sem puxar pela cabeça por aí além, começo a dissertar os nomes incontornáveis daquele trio defensivo formado por Lula, Ben-Hur e Tanta. Parece a tabuada, pim, pam, pum. Não há nada que enganar. Lá à frente, Cacioli, Dane, Menad, Barnjak ou Mihtarsky. Tudo homens com agá grande. Com jeito para a bola. Como Careca. Esse mesmo, "o meio Eusébio, meio Pelé" de Sousa Cintra, cedido pelo Sporting para 1992-93. A época seguinte é a última do Famalicão na 1.ª divisão. É o tempo de Abel Braga, reconhecido treinador brasileiro que ainda hoje tem casa em Vila Nova e visita-a de vez em quando. "Esse Famalicão deixa-me grande saudade, porque não jogava na retranca contra ninguém nem se importava com os factores campo e peso da equipa adversária. Jogávamos sempre da mesma maneira, com toque de bola e sem fazer faltas."

Lá está, aquela cena da tabuada Lula, Ben-Hur e Tanta. Tão fácil, é de memória. Dos três, Lula é o mais conceituado. "Tive convites para representar a selecção portuguesa, só que o meu sonho era vestir a amarelinha. Por isso mesmo, pedi para voltar ao Brasil, onde ainda fui campeão mundial pelo São Paulo do Telé Santana. Depois fui para o Santos, quando o Pelé era conselheiro, e assinei pelo Sporting. Só fiquei três meses, o que foi uma pena." Já Ben-Hur tem a maior história do arco da velha. "Subi do Marialvas para o Famalicão. O presidente do Marialvas queria levar-me para o Sporting, que depois contratou o Leal, e cheguei a ter acordo com o Pinto da Costa, só que uma lesão impediu a transferência. Então, o empresário Robério Lopes [o mesmo de Abel Braga] negociou-me para o Famalicão, onde vivi épocas maravilhosas, com jogos épicos como um 7-3 ao Leixões em Matosinhos em que os adeptos atiraram-nos tudo e mais alguma coisa, entre chinelos, rádios e chapéu-de-chuva." Chapéus-de-chuva, tão anos 90 – os do Famalicão na 1.ª.



Nesse prolongado hiato de 25 anos, uma autêntica travessia no deserto com direito a participação nos distritais da AF Braga em 2008-09 (o treinador é Vítor Paneira, homem da terra). Celebre-se agora o renascimento de uma força incontida, à conta de uma soma de factores imparáveis como investimento, organização, plantel e adeptos. Sobretudo adeptos. Acredite. A massa humana, de tão apaixonada, empurra a equipa para a frente. No ranking das maiores assistências de público da 2.ª divisão 2018-19, o Famalicão é rei e senhor dos primeiros quatro lugares, sempre acima dos quatro mil espectadores. Aliás, o recorde é batido precisamente no dia desta reportagem, com o Estoril: 14 Janeiro, uma segunda-feira. É o final da prikmeira volta. À hora do jogo entre o segundo e terceiro classificados da 2.ª divisão (2015), há um City-Wolverhampton em Manchester. E então? A malta de Famalicão quer é curtir bola ao vivo. E pães com chouriço à mistura.

Ah pois é, esquecemo-nos de dar uma achega essencial: este Famalicão é muito à frente no marketing. Em Coimbra (1-0 com autogolo de Zé Castro aos 90-e-troca-o-passo), brindam-se os adeptos com pizzas ao intervalo. Com o Estoril, é pães com chouriço para quem se apresente com bilhete de jogo. A adesão é imensa. Ao todo, 4485 espectadores (uns quinze do Estoril). A melhor marca é (era) 4127 vs Leixões. Monday night football, ora aí está uma mina de ouro. Para compor o ramalhete, 2-0 do Famalicão. Marca o suplente Fabinho uma vez, duas vezes. Herói a dobrar. É o delirio da massa associativa, tudo aos saltos, pulos, pinotes. Até os mais consagrados se desmancham a valer. Como Hélder Sequeira, único famalicense a marcar aos três grandes (Porto e Sporting para a Taça de Portugal mais Benfica num particular). Ou como Brito, júnior do Porto treinado por Madjer e campeão europeu sub17 em 1995, numa final vs Espanha, na Bélgica (2-0), juntamente com Zeferino e Caneira.

Acaba o jogo, começa a paródia. Há quem vá festejar os sete pontos de avanço sobre o Estoril [entretanto aumentaram para 8] para o Bucata, o tasco-mor de Vila Nova, mesmo à beira do estádio, antigamente dos Bagos, agora 22 de Julho. E há quem procure a noite eterna no Forever, um restaurante especializado em francesinhas XXL. Seja como for, a cidade está em festa. Óbvio: sete jogos sem sofrer golos (à baliza, Defendi, 37 anos, ex-Paços) e nove sempre a pontuar. Será desta? A 1.ª divisão está perto, à distância de uma segunda volta igual à primeira. Os jogadores sabem-no de ginjeira, os adeptos (com Pelé à cabeça) sonham-no constantemente.

Como suporte desta intensa movida, uma estrutura de assinalável peso e prestígio. O presidente do clube é Jorge Silva, o da SAD é Miguel Ribeiro, cujo pai Custódio é vice para o futebol do Famalicão na tal época 1993-94. "As minhas referências passam por Abel Braga, Menad, Barnyak, Tanta, Talocha, Lito." Natural de Famalicão, é o director-geral do Rio Ave desde 2011 até ser chamado para o clube da terra. "Agora, moro em Vila do Conde e trabalho em Famalicão: sou do contra, ahahahahah."

A parceria do Famalicão é com a Quantum Pacific, empresa sediada em Londres com entrada no futebol mundial através do Atlético Madrid, do qual detém 32%, e liderada pelo israelita Idon Offer com ligações à Gestifute de Jorge Mendes. "Desafiaram-me para sair do Rio Ave e entrar neste projecto ambicioso, que passou por desenvolver departamentos financeiro, comunicação, marketing, saúde e futebol com o objectivo de voltar à 1.ª divisão." Este ano, já? "Será brilhante se conseguirmos, mas não é uma obrigação." Idon Offer, que conhece Jorge Mendes no casamento do dono do City na Tailândia, "é um apaixonado pelo futebol e também pelo Famalicão. Já veio ver o jogo com o Covilhã e agora ao do Estoril". True story, o homem está em Vila Nova na noite de segunda-feira. Chega em cima da hora, ao contrário de uns e outros que aterram no estádio às três da tarde e contemplam os preparativos de um dia de jogo, desde a chegada do camião da SportTV até ao desfraldar das tarjas de apoio na bancada dos FamaBoys.

Pelo meio, uma volta ao balneário dos árbitros, ao dos visitantes (devidamente autorizado pelo elegante Rui Borges, autor de um célebre golo à Van Basten num Alverca-Vitória SC) e aos do Famalicão. Depois, uma volta à sala de imprensa, uma vista de olhos à taça de campeão da 2.ª divisão 1987-88 (aquele 2-1 ao Estrela ainda perdura na memória de muitos) e dois dedos de conversa com o senhor Augusto. Ou Gusto, para quem é da casa. É o técnico de equipamentos e tem mais anos de Famalicão que a maioria de todos nós. Antes, é árbitro. "Só houve um jogo que não chegou ao fim, em Ronfe: expulsei o capitão e a equipa abandonou o campo, ahahahahaah. E as viagens aos Açores? Íamos à quarta, voltávamos à terça: só havia esses voos para Ponta Delgada: fui apitar o Santa Clara, veja bem; há mais de 30 anos." Ao seu lado, o sub-30 Tiago "Sabry" ri-se que nem um perdido. O adjunto de Gusto está encostado à máquina de lavar, sempre a rodar, a rodar e a rodar. "Amanhã há treinos para os não convocados e eles têm de ter os equipamentos prontos."





Na hora da despedida, levo o recorde de assistência da 2.ª divisão 2018-19 e ainda o livro dos primeiros 85 anos de história do Famalicão, pela pena de Jorge Reis-Sá, cujo irmão Pedro é director de comunicação do Famalicão, com um currículo invejável (Taça da Liga pelo Moreirense e Taça de Portugal pelo Aves). Ivo, director de marketing, abana a cabeça a rir e empresta-me os rabiscos das músicas ouvidas no estádio a partir daquele momento: Into the Shadow dos The Rasmus (entrada dos jogadores para o aquecimento do guarda-redes), Best de Tina Turner (entrada dos jogadores de campo para o aquecimento), Eminem (constituição das equipas) e Crown Chant de Satriani (golo).

A partir das 20h15 de hoje, dia 5 de Fevereiro, o estádio deve voltar a registar uma enchente para a partida contra o Paços de Ferreira, o actual líder da II Divisão, com 43 pontos, apenas mais dois do que o Famalicão. Ou seja, a equipa treinada por Sérgio Vieira pode chegar à liderança. E aumentar ainda mais a diferença para os seus principais perseguidores, atendendo a que só sobem dois à I Divisão. Neste momento, Estoril (8 pontos a menos), Mafra (9) e Académica de Coimbra (10), já estão bem distantes.