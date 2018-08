Defesa-esquerdo brasileiro Jorge reforça FC Porto

O defesa brasileiro, de 22 anos, é reforço do FC Porto por empréstimo dos franceses do Mónaco.

O defesa-esquerdo brasileiro Jorge, de 22 anos, é reforço do FC Porto por empréstimo dos franceses do Mónaco, anunciaram hoje os campeões nacionais de futebol na sua página oficial.



Jorge Marco de Oliveira Moraes, que fez toda a sua formação no Flamengo, do Rio de Janeiro, chega por empréstimo da equipa orientada pelo português Leonardo Jardim, com opção de compra no final da presente temporada.



Transferido do Flamengo para o Mónaco em Janeiro de 2017, Jorge realizou na temporada passada 22 jogos na liga francesa, tendo apontado um golo e feito quatro assistências, além de ter actuado por uma vez na Taça de França e quatro vezes na Liga dos Campeões, chegando a defrontar os 'dragões'.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="pt" dir="ltr">Jorge ?<br>Bem-vindo. Welcome. Bienvenido. <a href="https://twitter.com/hashtag/FCPorto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FCPorto</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BemVindoJorge?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BemVindoJorge</a> <a href="https://t.co/jxsfDt8jmw">pic.twitter.com/jxsfDt8jmw</a></p>— FC Porto (@FCPorto) <a href="https://twitter.com/FCPorto/status/1035289740826877952?ref_src=twsrc%5Etfw">August 30, 2018</a></blockquote>

"Conheço muito sobre o FC Porto, pois é um clube falado em todo o mundo. Só posso agradecer pela oportunidade que estou a ter no FC Porto e pela confiança depositada em mim. Vou dar o meu máximo para dar alegrias a todos", afirmou Jorge ao site portista, jogador que se estreou pela selecção brasileira em Janeiro de 2017, num particular frente à Colômbia, com vitória 'canarinha' por 1-0.