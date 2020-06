Covid-19: Tondela com testes negativos no dia em que vai à Luz

O plantel, equipa técnica e 'staff' do Tondela tiveram testes negativos à covid-19, na quarta ronda realizada esta quarta-feira, anunciou hoje a SAD do clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Os exames ontem [quarta-feira] realizados, a cerca de 24 horas antes da retoma da Liga NOS para o CD Tondela, deram todos negativo à deteção do SARS-Cov-2", adianta um comunicado de imprensa do clube.

Neste sentido, adianta a nota, "jogadores, treinadores e 'staff' do futebol profissional dos 'auriverdes' estão todos aptos para o jogo de logo, às 19:15, no Estádio da Luz, e que marcará o regresso à competição depois da paragem forçada devido à pandemia da covid-19".

Apesar de os testes serem todos negativos, informou o Tondela, "mantém-se o protocolo de segurança e higiene", ou seja, "fora dos períodos de treino, a obrigação do isolamento social para todos os atletas e restante 'staff' e o uso de máscara".

O Tondela já tinha realizado testes PCR/zaragatoa três vezes (09 e 18 de maio e 01 de junho) e também já tinha feito exames serológicos, no primeiro dia (04 de maio) de regresso ao complexo desportivo do Estádio João Cardoso, igualmente com testes negativos.

O Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, vai hoje, pelas 19:15, ao Estádio da Luz enfrentar o Benfica, segundo classificado, com 59, em encontro da 25.ª jornada da I Liga de futebol.