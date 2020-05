Covid-19: Liga espanhola de futebol vai ser retomada a 8 de junho

A Liga espanhola de futebol vai ser retomada a 08 de junho, depois de quase três meses de suspensão devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

"Na semana de 08 de junho, a retoma das grandes competições desportivas e profissionais, em particular de La Liga, vai ser autorizada", afirmou Pedro Sánchez, em conferência de imprensa, dando conta do aval positivo do Conselho Superior do Desporto e dos Ministérios da Saúde, da Cultura e do Desporto.

A Liga espanhola está interrompida desde 12 de março, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, quando, após 27 jornadas, o bicampeão FC Barcelona liderava a prova, com 68 pontos, mais dois do que o Real Madrid.

"Luz verde para que, a partir da semana de 08 de junho, se retome La Liga e as competições desportivas mais importantes", referiu Sánchez, acrescentando que "a bola vai voltar a rolar" com garantias para os futebolistas.

O regresso do campeonato espanhol vai ocorrer depois da I Liga portuguesa, que está marcado para 03 de junho, e de o Alemão já ter sido retomado, em 16 de maio, com fortes restrições.

Depois da Bundesliga, a Espanha torna-se no segundo país das cinco Ligas europeias de topo a agendar os últimos jogos da temporada 2019/20, enquanto ingleses e italianos ainda aguardam 'luz verde' dos respetivos Governos e autoridades sanitárias locais para definir o calendário remanescente.

A pandemia já levou ao cancelamento dos campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 338 mil mortos e infetou mais de 5,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.