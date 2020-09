Covid-19: Jogo entre o Sporting e o Nápoles foi cancelado

O Sporting já confirmou os casos positivos. "Confirmamos que nos últimos testes feitos, 3 jogadores acusaram positivo à Covid-19. A identidade dos jogadores não será divulgada. Os mesmos encontram-se em isolamento e completamente assintomáticos", revelou o clube.

O jogo entre o Sporting e o Nápoles, inserido no âmbito do torneio dos Cinco Violinos, que se disputaria este domingo em Alvalade, foi cancelado depois de três jogadores do Sporting terem testado positivo à covid-19, avança o jornal Expresso