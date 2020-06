Covid-19: Gil Vicente testa negativo no último rastreio antes da retoma da I Liga

Os jogadores, equipa técnica e outros funcionários do Gil Vicente voltaram a dar todos negativo na quarta bateria de testes à covid-19, realizada no domingo, três dias antes da retoma da I Liga de futebol.

"O Gil Vicente FC informa que os testes de rastreio à covid-19 realizados ao plantel e 'staff' deram todos negativos", lê-se numa nota publicada nas redes sociais dos minhotos.

Ao abrigo do protocolo estabelecido para o reinício da I Liga, os plantéis de Portimonense, Gil Vicente, Famalicão e FC Porto submeteram-se no domingo à primeira fase de despistagem obrigatória, com um período de antecedência de 72 horas a cada encontro.

Nona colocada, com os mesmos 30 pontos de Moreirense e Santa Clara, a formação de Vítor Oliveira prepara a deslocação aos algarvios, antepenúltimos da tabela, com 16, seis abaixo da zona de salvação, na quarta-feira, às 19:00, no encontro inaugural da 25.ª jornada do campeonato, suspenso desde 12 de março devido ao novo coronavírus.

O embate no Portimão Estádio será o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 rondas, realizadas sob fortes restrições e sem público nos estádios até 26 de julho, trazendo o FC Porto na liderança isolada, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.

Além da I Liga, também a final da Taça de Portugal, entre 'dragões' e 'águias', integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 372 mil mortos e infetou mais de 6,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.424 pessoas das 32.700 confirmadas como infetadas, e há 19.552 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.