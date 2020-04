Coronavírus: Testes ao plantel do Sporting de Braga com resultados negativos

Os resultados dos testes ao plantel da equipa principal do Sporting de Braga por causa da pandemia de covid-19 foram negativos, revelou hoje o clube minhoto, terceiro classificado da I Liga de futebol.

"Na sequência dos dois testes efetuados [na sexta-feira] aos jogadores, treinadores e staff de apoio à logística da equipa principal de futebol, o Sporting de Braga comunica que todos os resultados foram negativos, tanto no teste de infeção como no teste serológico de imunidade", pode ler-se numa nota no sítio oficial do clube.

Desta forma, todos os elementos podem reintegrar os trabalhos na cidade desportiva, na segunda-feira, no regresso aos treinos individuais, "com amplas medidas de proteção do grupo de trabalho".

Nesse dia, o plantel será dividido em dois grupos com sessões marcadas para as 09:30 e as 11:15, utilizando os sete campos à disposição na cidade desportiva, estrutura dedicada em exclusivo à equipa principal de futebol e onde não será permitida a entrada de qualquer elemento externo à mesma.

O Sporting de Braga informa ainda que plantel, treinadores e staff voltarão a ser testados antes da transição para a fase de treinos coletivos.

