Coronavírus: Espanha suspende campeonatos de futebol

A LaLiga, a federação espanhola e a associação de futebolistas do país decidiram esta quinta-feira suspender as próximas duas jornadas dos campeonatos da 1.ª e da 2.ª divisão, devido à epidemia do coronavírus.Inicialmente tinha-se optado pela realização de jogos à porta fechada, mas o evoluir da situação epidémica obrigou à tomada de medidas mais severas.Assim sendo, todo o futebol em Espanha - dos escalões de formação até aos campeonatos profissionais - vai parar nos próximos tempos.