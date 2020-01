Conselho de Disciplina abre processo ao Sporting pelos incidentes no dérbi

O Conselho de Disciplina da FPF abriu um processo disciplinar ao Sporting pelos incidentes no dérbi com o Benfica, mais concretamente devido ao arremesso de tochas no início da 2.ª parte, que motivou mesmo a interrupção do dérbi durante alguns minutos.De acordo com o mapa de castigos, o CD aguarda ainda pelo relatório da polícia para concluir o processo, um procedimento normal neste tipo de situações. Ainda assim, o clube leonino ainda não será punido com jogos à porta fechada pois esta situação só poderá acontecer caso o episódio se repita e, ainda assim, essa penalização pode ser evitada através de recurso.Assim que se iniciou a segunda parte, a baliza onde estava Luís Maximiano foi alvejada por cerca de uma dezena de tochas que ainda foram acompanhadas por potes de fumo. O árbitro Hugo Miguel viu-se obrigado a interromper a partida durante cinco minutos para que os bombeiros tirassem o material pirotécnico e a nuvem de fumo dissipasse. O juiz de campo ainda esteve alguns minutos a falar com o delegado da Liga, sob a atenção do ‘team manager’ dos leões, Beto.