Conceição diz que Casillas já não pode jogar pelo FC Porto

O treinador do FC Porto esclareceu hoje que Iker Casillas não pode voltar a jogar no FC Porto, que já assegurou o título de futebol, porque "não tem autorização médica e já não tem contrato" com os 'dragões'.

O movimento criado nas redes sociais em redor de Iker Casillas, com o intuito de promover a participação do espanhol num jogo da I Liga 2019/20, de forma a sagrar-se campeão nacional, não terá efeitos práticos, conforme explicou o técnico portista.

"As pessoas que pedem isso não têm noção daquilo que se passa. O Iker não pode jogar. Penso que não tem aval médico para jogar. E ele não tem contrato com o FC Porto, terminou. Nem tem a ver com isso. Até se podia fazer um contrato por um dia ou um mês, mas tem a ver com o estado de saúde. Não é possível. As pessoas estão mal informdas e depois criam estes movimentos...", explicou ainda.

Sérgio Conceição aproveitou ainda o momento para desejar felicidades ao jogador e falou do provável regresso de Casillas ao Real Madrid, na qualidade de assessor de Florentino Pérez.

"O Iker foi um jogador super importante para todos nós. Se se confirmar o regresso ao Real Madrid, que esteja bem de saúde e tenha muita força para este novo projeto", concluiu.