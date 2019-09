Depois do apito final que ditou o fim do jogo que o FC Porto acabou por vencer, por 3-2, com o golo decisivo a ser apontado aos 90'+8' minutos, o treinador dos dragões, Sérgio Conceição , dirigiu-se a Nakajima, treinado por si, puxando-o por um braço com ar irritado e ecnostando-lhe a cabeça enquanto lhe gritava. Nakajima entrou na segunda parte quando o FC Porto vencia por 2-0 o Portimonense, mas nos últimos 45 minutos o FC Porto sofreria dois golos.https://twitter.com/misticadodragao/status/1173314250414133249Os dois foram separados por Otávio e Corona, mas Conceição ainda voltou para junto de Nakajima para gritar com o jogador japonês.