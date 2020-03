Colega de Cristiano Ronaldo na Juventus infetado com coronavírus

A Juventus comunicou esta quarta-feira, no seu site oficial, que Daniele Rugani foi diagnosticado com coronavírus. De acordo com o comunicado da formação de Turim, foram já ativados todos os procedimentos de isolamento requeridos por lei, tanto em relação ao defesa como a quem esteve em contacto consigo. Neste sentido, refira-se, Rugani poderá ter estado em contacto com praticamente todo o plantel da Juventus, já que marcou presença nos treinos da equipa dos últimos dias.De notar que Cristiano Ronaldo se encontra de momento no Funchal, pelo que não terá tiro contacto com o colega de equipa nos últimos dias. Ainda assim, com estes desenvolvimentos poderá ficar em dúvida o seu regresso a Itália, que estava previsto para quinta-feira pela manhã.O caso de Rugani é o segundo a envolver um jogador de uma das cinco principais ligas do futebol europeu, depois de Timo Hübers, do Hannover