Coates diz a equipa não cumpriu o que a história do Sporting exige

O futebolista Sebastián Coates, capitão do Sporting, afirmou hoje que a equipa não cumpriu "o que a história do clube exige" e defendeu que é necessário "um salto de qualidade" na próxima temporada.

"Não cumprimos o que a história de Sporting exige. A temporada 20/21 requer um salto de qualidade de todos nós no Sporting. O compromisso deve ser infinito, mas [o] que por si só não é suficiente. Devemos trabalhar duro para os objetivos da próxima temporada", escreveu o defesa central uruguaio na sua página oficial da rede social Twitter.

O clube lisboeta terminou a I Liga no quarto lugar, a 22 pontos do campeão FC Porto, e falhou o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, depois de perder com o Benfica (2-1), na última jornada.

Coates, de 29 anos, cumpriu a quinta temporada seguida no Sporting e alcançou a marca dos 200 jogos pelo clube.