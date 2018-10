Tribunal Arbitral do Desporto já tomou uma decisão sobre a providência cautelar interposta pelo clube da Luz.

A CMTV sabe que o clássico do próximo domingo vai mesmo ter público.



O Tribunal Arbitral do Desporto já tomou uma decisão sobre a providência cautelar interposta pelo Benfica, depois de o Conselho de Disciplina da Federação ter confirmado o castigo de um jogo à porta fechada.



A decisão do TAD garante que o Benfica-FC Porto vai jogar-se com adeptos nas bancadas.



Em actualização.