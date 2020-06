A claque do Sporting Ultras XXI deixou uma série de tarjas à porta da Academia de Alcochete com avisos para os jogadores"É o leão que nos move", "Queremos atitude", "Respeitem o símbolo", "Mais exigência, Melhores resultados", são algumas das mensagens deixadas pela claque junto do complexo desportivo, escassas horas antes do Sporting-Paços de Ferreira.