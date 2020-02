A claque do Vitória de Guimarães, os White Angels, responsável por imitar o som de símios que levaram o jogador do FC Porto Mossa Marega a abandonar o terreno de jogo depois dos insultos racistas, reagiu ao caso, afirmando: "Nunca seremos Marega e Conceição".

A claque emitiu um comunicado no Facebook onde mostra uma tarja onde se pode ler "Guimarães Cidade Berço". Sobre a mesma, escreve a claque: "Esta foi feita, como sempre, por brancos e pretos".



A claque desafia ainda as autoridades a castigarem "quem ousa não ser seguidor do estarolismo-mor" e depois queixam-se de racismo contra eles feito "por um preto".



"Estaremos sempre junto do clube do nosso coração, por muito que andem aí "experiências racistas" para nos afastar. Parabéns à máquina de comunicação social que hoje só viu "racismo" contra um jogador e não viu o "racismo" desse mesmo jogador", continua a claque.







"Ao jogador racista e seu treinador: obrigado por demonstrarem com a vossa atitude e palavras, o facto de sempre defendermos que no Vitória não devemos seguir idolos a não ser os seus próprios adeptos e o símbolo. Para a vida levamos a consciência tranquila de sermos hoje, o que fomos ontem e seremos amanhã. O mesmo não podem dizer vocês os dois", lê-se ainda no comunicado. Tanto Marega como Conceição já alinharam pelo Vitória SC (Marega como jogador e Conceição como treinador).

Numa publicação feita na conta de Instagram, o avançado do FC Porto reagiu ao incidente afirmando que "gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas... vão-se foder".

O avançado dos dragões escreve ainda: "Agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo porque defendo a minha cor da pele".





Decorria o minuto 70 quando Marega pediu a sua própria substituição. O avançado portista marcou o 2-1 e os adeptos do V. Guimarães não gostaram dos festejos do jogador e começaram a atirar cadeiras e lançar insultos racistas. Sérgio Conceição falou com o jogador, já fora das quatro linhas, e logo de seguida ordenou a substituição.

Sérgio Conceição, que pediu ao jogador para não abandonar o campo, disse à Sport TV: "Quando acontece algo desse género, o jogo passa para segundo plano. Estamos completamente indignados. Sei bem da paixão que existe aqui em Guimarães pelo clube, mas sei que a maior parte dos adeptos não se revê naquilo que sucedeu com um pequeno grupo de adeptos a insultar o Marega desde o aquecimento. Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, altura, cor do cabelo, cor da pele. Somos humanos, merecemos respeito e o que se passou hoje aqui foi lamentável".

A Liga de Futebol já emitiu um comunicado a repudiar os atos racistas de que Moussa Marega foi alvo na partida contra o Vitória de Guimarães.



"Os valores do futebol não são compatíveis com o que se passou na noite de hoje [domingo] no estádio do Vitória Sport Clube em que um atleta não suportou mais os insultos que estava a ser alvo e optou por abandonar o jogo. Estes actos envergonham o Futebol e a dignidade humana. A grandeza da instituição Vitória Sport Clube não deve ser confundida com as atitudes de alguns adeptos que não têm lugar no futebol e no desporto. A Liga Portugal tudo fará para que este, e todos os episódios de racismo, não fiquem impunes, acreditando que esta é uma luta sem cores e onde todos são decisivos para a erradicação deste flagelo", escreve a Liga em comunicado.