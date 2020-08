Champions em Lisboa: Uma operação que ficou pronta em dez dias

Cristiano Ronaldo bem tentou fazer a vontade a Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, mas os dois golos que marcou contra o Lyon foram insuficientes para que a Juventus se apurasse para a Final 8 da Liga dos Campeões, em Lisboa (o clube italiano ganhou 2-1 em Turim, mas tinha perdido 1-0 em França e acabou eliminado).

"Foi pena não termos o melhor do mundo a treinar no estádio do Restelo, mas o Lyon também tem outro português, o guarda-redes Anthony Lopes. Por isso, Portugal continua bem representado no estádio do Restelo", diz à SÁBADO Patrick Morais de Carvalho, orgulhoso por o complexo do Belenenses (que pertence ao clube, que disputa a I Divisão Distrital, e não à SAD, que está na I Liga e joga no estádio Nacional) ter sido escolhido para centro de treinos de uma das equipas que vão disputar a Final 8 em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto, num formato inédito que arranca esta quarta-feira, dia 12, com o primeiro jogo dos quartos de final, entre Atalanta e Paris Saint-Germain, no estádio da Luz.

"O Lyon teve mérito em eliminar a Juventus e será bem recebido por nós. Eles chegam a Lisboa hoje (dia 12), às 19 horas, e treinam no Restelo amanhã", continua Patrick, que realça a presença de outros jogadores portugueses, casos de João Félix (Atlético Madrid), Nélson Semedo (Barcelona) e Bernardo Silva (Manchester City). Aliás, é precisamente contra a equipa inglesa que o Lyon disputa os quartos de final, e Patrick não esconde que irá torcer pelos franceses, porque quanto mais tempo o Lyon usar as suas instalações, mais benefícios financeiros isso irá trazer ao Belenenses.

"Há uma regra de confidencialidade acordada com a UEFA e não podemos revelar os valores, que podem não ser significativos para clubes como Sporting ou Benfica, mas para nós, que temos orçamentos mais pequenos, tal como para Casa Pia, Estoril ou Mafra, é uma verba interessante". Benfica e Sporting, por cederem os estádios para os sete jogos (quartos de final, meias-finais e final), irão receber, cada, cerca de 500 mil euros, segundo noticiou o jornal Record.

A equipa sénior do Belenenses começou os treinos na segunda-feira, dia 10, e os juniores já estão a treinar desde a semana passada, mas a presença do Lyon no Restelo não vai interferir com a preparação da época do clube. "O complexo tem de estar disponível até dia 23, data da final, mesmo que o Lyon não chegue lá. Mas não vai afetar nada, porque temos sempre os campos 2 e 3 para treinar. As coisas estão feitas para que não haja cruzamentos nenhuns", diz Patrick.

O Belenenses teve de fazer algumas obras no Restelo, para que tudo ficasse de acordo com o exigido pela UEFA. "Temos um relvado excepcional. Fizemos melhoramentos nos balneários e no posto médico e reformulámos o ginásio – e tivemos de pintar alguns corredores. Tudo supervisionado e pago pela UEFA", revela.

No início de junho, numa altura em que Portugal era visto como um "milagre europeu" no combate à Covid-19, esta inédita Final 8 foi proposta pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) à UEFA, que gostou da ideia de concentrar os jogos numa cidade/região e de manter as equipas numa bolha, limitando as viagens.

Cada uma das oito equipas ficou com um centro de treinos, sendo o local atribuído por sorteio. Assim, o Restelo calhou ao Lyon, o estádio do Estoril (António Coimbra da Mota) ficou para o RB Leipzig, o estádio municipal de Mafra para o Bayern de Munique, o estádio Nacional acolhe o Barcelona, o estádio Pina Manique (do Casa Pia) calhou em sorte à Atalanta, a Cidade do Futebol (onde treinam as selecções nacionais) ficou para o Manchester City e os centros de treinos do Benfica (Seixal) e do Sporting (Alcochete) recebem, respetivamente, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain.

Todas as equipas ficam ainda alojadas em hotéis diferentes, que foram da sua escolha. "Nem todos ficaram com a primeira opção, mas todos ficaram com uma das três primeiras opções. Depois tornou-se essencial montar o puzzle para emparelhar o centro de treino com o hotel em termos geográfico de forma a minimizar distâncias", revelou à SÁBADO Daniel Ribeiro, director da FPF e um dos principais responsáveis por toda a acção no terreno.

É esta a distribuição dos hotéis pelas equipas: o Bayern de Munique fica no Penha Longa, a Atalanta no Corinthia, o Paris Saint-Germain no Myriad, o RB Leipzig no Palácio Estoril, o Manchester City no Sheraton Lisboa, o Lyon no Cascais Miragem, o Barcelona no Sheraton Cascais e o Atlético Madrid no Epic Sana. "A UEFA reservou um bloco de quartos e salas necessárias para qualquer clube. Depois de os hotéis serem escolhidos e alocados aos clubes, cada clube personaliza a organização conforme as suas necessidades. Mas a maioria dos hotéis não ficam em exclusivo para as equipas da Liga dos Campeões", explica Daniel Ribeiro.

A hipótese de organizar a Final 8 em Lisboa foi uma ideia do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e do CEO Tiago Craveiro. A escolha de Lisboa teve como objectivo principal "mitigar os riscos de qualquer surto relacionado com a Covid-19, limitando os movimentos dos clubes e concentrando a operação numa área que cumpre os requisitos necessários para implementar um evento desta dimensão", aponta Daniel Ribeiro.

O director do Serviço a Seleções da FPF, que já esteve no centro da organização de diversos eventos, como o Euro 2004, a final four da Liga das Nações ou finais de competições europeias, orgulha-se da rapidez usada na organização desta Final 8. "Num espaço de 10 dias conseguimos contratar todas as entidades proprietárias dos centros de treinos, dos clubes e dos hotéis, com apoio importante do Governo. Não passámos nenhuma informação à UEFA sem os nossos parceiros estarem de acordo e termos o aval deles. Esse foi também um sinal para a UEFA de quanto a nossa candidatura estava alinhada desde o início. A eficácia nessa coordenação será caso de estudo no futuro. Normalmente, são precisos dois anos de trabalho para conseguir o mesmo resultado que conseguimos em 10 dias".