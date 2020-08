Champions em Lisboa: A melhor campanha para o turismo português

A Final 8 da Liga dos Campeões em Lisboa vai ter um impacto económico em Portugal de 50,4 milhões de euros, segundo revelou o Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM). Um valor interessante, uma vez que os sete jogos, que vão decorrer nos estádios da Luz e de Alvalade, entre os dias 12 e 23 de agosto, serão feitos à porta fechada. E se tivessem público? "Esses números iriam ser muito mais interessantes. Mesmo que fosse só com lotação parcial, arrisco dizer que esse valor iria ser multiplicado quatro ou cinco vezes". Ou seja, poderia facilmente chegar aos 250 milhões de euros, admite à SÁBADO o coordenador do estudo, Daniel Sá.





"Fazemos este tipo de estudos há mais de dez anos, é normal que as universidades e as empresas procurem estimar o impacto económico deste tipo de eventos. Mas, este ano, esta previsão foi muito mais difícil de fazer, no sentido de que temos aqui duas variáveis que não são normais: a primeira é que os jogos não têm público; a segunda é que mesmo fora do estádio há muitas limitações, desde os ajuntamentos de pessoas às viagens, e isso dificulta muito o que é a versão normal do futebol", explica Daniel Sá.Em relação ao impacto estimado da Final 8 na economia portuguesa, a maioria dos 50,4 milhões de euros irão para hotelaria e restauração (24,7 milhões em alimentação e 6,6 em alojamento), seguindo-se as viagens (4,6 milhões) e ainda actividades turísticas (2,5 milhões) e compras e divertimento (1,5 milhões para cada). Afinal, cada uma das oito equipas que vão começar por disputar os quartos de final (arrancam esta quarta-feira, dia 12, com o Atalanta-Paris Saint-Germain, seguindo-se o At. Madrid-Leipzig, Barcelona-Bayern de Munique e Manchester City-Lyon) ficam instaladas num hotel da Grande Lisboa."Ao todo, serão 12 dias de competição e 15 dias de permanência em Portugal, e, entre estas comitivas todas, isto gera muito consumo. Em especial na hotelaria e restauração, mas também com a logística, o catering para convidados, turismo, compras. E também o nosso próprio consumo quando vemos os jogos na TV em casa ou fora de casa, se formos a um café ou esplanada. É a soma de todas estas variáveis que nos faz chegar a esse valor de 50,4 milhões", revela o director executivo do IPAM.O estudo do IPAM, feito com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol, calcula que haverá em Lisboa 3.300 pessoas ligadas à organização dos jogos, entre 600 elementos das comitivas das equipas, 42 membros da arbitragem, 400 jornalistas de órgãos nacionais e internacionais, 200 pessoas das equipas de produção televisiva, 1000 pessoas do staff de apoio à competição e 1000 convidados da UEFA.Daniel Sá aponta ainda a possibilidade de haver sempre alguns adeptos. "Calculamos que serão mais de 15 mil pessoas a deslocar-se a Lisboa. Porque, mesmo sem acesso ao estádio, há sempre uma mobilização dos adeptos, que querem estar perto das equipas e ir espreitá-las e apoiá-las, mesmo que seja ao longe, na zona do hotel ou do estádio. Só um exemplo: em 2019, na final da Liga dos Campeões, entre o Liverpool e o Tottenham, havia 150 mil ingleses em Madrid. É verdade que não havia quaisquer limitações, mas só 50 mil desses adeptos teriam bilhete para ir assistir ao jogo no estádio".A PSP, no entanto, já avisou que estará atenta a grupos, em especial em locais que transmitam os jogos. "A operação que está a ser montada visa a ordem pública, a tranquilidade e a segurança dos jogos e de todas as atividades relacionadas com o jogo. Deste modo, os pontos principais desta operação passam pelas unidades hoteleiras onde estão as equipas, pelos locais de treino e pelos estádios que vão servir de palco aos jogos, no seu perímetro exterior e interior, e, por último, a cidade de Lisboa, onde vai haver uma permanente observação de todas as atividades e acompanhamento de adeptos", frisou o comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Paulo Pereira.A presença de adeptos em Lisboa, se os jogos pudessem ter algum público nos estádios, poderia exponenciar o impacto económico para 250 milhões de euros, repete Daniel Sá. Afinal, lembra, em 2014, quando a final da Liga dos Campeões se realizou em Lisboa, no estádio da Luz, entre Real e Atlético de Madrid, só esse jogo rendeu 50 milhões de euros. "Agora não temos um só jogo, como é normal, mas teremos sete (quartos de final, meias-finais e final). E em vez de duas equipas, vamos ter oito aqui instaladas. E em vez de um dia de competição, são 12. Ou seja, se por um lado perdemos no que respeita ao público, ganhamos no número de jogos e na extensão da prova. As taxas de ocupação da nossa hotelaria neste momento estão baixíssimas, por isso, as verbas da Final 8 não vão servir para salvar a economia mas serão um estímulo muito importante".Ainda assim, nota Daniel Sá, o maior ganho para o turismo português será a grande visibilidade que a prova irá trazer. "Além dos 12 dias de competição, temos dois meses de visibilidade da Final 8, desde o momento em que foi anunciada até à prova acabar. E recorrendo a números do ano passado, a final da Champions foi vista na TV por 400 milhões de espectadores numa transmissão feita para mais de 200 países no mundo inteiro. E durante os 90 minutos do jogo, registaram-se mais de mil milhões de interacções nas redes sociais. Este ano, relembro, serão sete jogos".Para Daniel Sá, não há dúvidas dos ganhos que Portugal irá ter pela organização da prova: "Estamos perante a melhor campanha publicitária que poderíamos ter numa altura destas para o turismo português. A competição vai servir para mostrar ao mundo que estamos bem e que temos a situação da Covid-19 controlada. Isso é poderosíssimo e traz muito mais vantagens do que os estimados 50 milhões de euros do impacto económico direto".