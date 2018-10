Cerca de 200 adeptos de clube argentino invadiram treino da equipa

O clube nega a existência de qualquer tipo de confronto.

Um grupo de cerca de 200 adeptos deslocou-se até ao centro de treinos do clube Newell's Old Boys, na Argentina, para dar um "aperto" à equipa para o jogo contra o Rosario Central, a contar para a Taça da Argentina.O grupo de adeptos conseguiu mesmo invadir o centro de treinos e entrar pelos balneários da equipa, entoando cânticos que foram considerados insultuosos pelo jogador, refere o jornal desportivo argentino Ole.Já o Periódico diz que os adeptos entraram, com o pretexto de um banderazo (prática de ir aos treinos apoiar a equipa com as bandeiras e os adeptos equipados a rigor). Sob esse pretexto, aproximaram-se dos jogadores e terão tentado empurrar os mesmos.