Carlos Vieira reagiu este domingo às declarações de Sousa Cintra, que disse que o elevado número de candidatos à presidência do Sporting lhe dava vontade de rir. Para o ex-vice-presidente dos leões, este número significa que o clube está de boa saúde em termos financeiros."Às vezes as pessoas dizem a primeira coisa que lhes vem vem à cabeça; foi um remoque com alguma piada, mas nada de mais, nada de especial. Isso mostra vitalidade e mostra-me a mim, como responsável que fui da área financeira, que as contas estão equilibradas e com as vendas dos jogadores vai ficar ainda mais. Não há o receio, como em 2013, em que só houve duas candidaturas", referiu aoem Braga, onde se fez acompanhar por José Quinteiro e Luís Roque.Carlos Vieira disse mesmo que ver tantos rivais na corrida à liderança dos leões lhe dá um certo conforto: "Sinto-me, de alguma forma, confortável com tantos candidatos. Se dá vontade de rir? É uma questão de animação ao ver tantos candidatos".