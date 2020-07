Carlos Cavalhal foi vítima de uma, esta madrugada, e esta manhã, no Facebook, contou como tudo se passou. O treinador do Rio Ave explica que foi atacado por três encapuzados e que resistiu, com ajuda do filho."Ontem quando regressava da Madeira para a minha residência em Braga fui atacado por três indivíduos encapuzados por volta das 2h15 da manhã", começou por explicar o téncico."O meu instinto levou-me a oferecer resistência (se calhar inadvertidamente) e com a ajuda do meu filho, José Carlos, conseguimos resolver a situação. Resultaram algumas escoriações e um hematoma, nada de preocupante", prosseguiu.Depois, Carlos Carvalhal fez um pedido. "Agradeço desde já todas as manifestações de amizade e solidariedade, mas agradeço que não liguem para mim nem para a minha família, de forma a ajudar-nos a ultrapassar mais rapidamente esta situação."O técnico elogiou a atuação das forças da ordem. "A PSP de Braga foi prontamente chamada ao local e foram inexcedíveis no apoio após incidente. Tomaram conta da ocorrência e espero que em breve capturem os responsáveis por esta tentativa de assalto."